Yüksekokulumuza Nezaket Ziyareti 17-10-2021

MURATLI, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Muratlı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ertekin GÜNAÇTI ve Muratlı İlçe Mal Müdürü Burhan ARDA, Meslek Yüksekokulumuza ziyarette bulunmuşlardır. Bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği görüşmede, Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini iletmiştir.

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