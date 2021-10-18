Yüksekokulumuza Nezaket Ziyareti 17-10-2021 - Haberler
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Yüksekokulumuza Nezaket Ziyareti 17-10-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Yüksekokulumuza Nezaket Ziyareti 17-10-2021

Muratlı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ertekin GÜNAÇTI ve Muratlı İlçe Mal Müdürü Burhan ARDA, Meslek Yüksekokulumuza ziyarette bulunmuşlardır.

MURATLI, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Muratlı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ertekin GÜNAÇTI ve Muratlı İlçe Mal Müdürü Burhan ARDA, Meslek Yüksekokulumuza ziyarette bulunmuşlardır. Bilgilendirme ve karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği görüşmede, Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini iletmiştir.

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