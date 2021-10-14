Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda zemin çalışması tamamlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda zemin çalışması tamamlanıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda zemin çalışması tamamlanıyor

Şehre birçok yeni spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan tesislerinde yenileme çalışmalarını düzenli şekilde yapıyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Körfez Yukarı Hereke Futbol Sahasının eskiyen zemini yeni sentetik çim saha halısı ile yenileniyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke Futbol Sahası'nın eskiyen saha zeminindeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor.

3.500 M2 SAHA HALISI SERİLDİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında eskiyen sentetik çim saha halısının sökümü yapıldı. Zemin iyileştirme çalışmasından sonra sahanın 3 bin 500 metrekarelik yeni sentetik saha halısı serildi. Yakın zamanda bitirilecek olan çalışmada şu an yapıştırma işleri gerçekleştiriliyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış

Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ali Babacan Hakan Çalhanoğlu Sergen Yalçın Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda zemin çalışması tamamlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:50:46. #1.11#