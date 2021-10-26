YTÜ, Greenstars Sürdürülebilirlik Modeli'yle sürdürülebilir üniversite hedefini ileriye taşıyacak

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları içeren 17 başlıkta, 169 hedef belirleyerek, Greenstars Sürdürülebilirlik Modeli oluşturdu.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen Greenstars Sürdürülebilirlik Deklarasyonu İmza Töreni'nde, "sürdürülebilir üniversite" olma yolunda çalışmalar yürüten üniversitenin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla da iş birliği halinde projelerini güçlendirip, çeşitlendireceği aktarıldı.

Greenstars Sürdürülebilirlik Modeli, YTÜ - Royal Cert iş birliğiyle hayata geçirilen, üretim ve hizmet sektörünün yanı sıra kamu, eğitim, yerleşim birimleri gibi sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilecek tüm alanlarda sistematik, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin değerlendirildiği, teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bir belgelendirme programı.

Sürdürülebilir bir gelecek için "iklim değişikliğini düzeltmek", "eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek" ve "yoksulluğu sona erdirmek" model kapsamında temel görevler olarak belirlendi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, YTÜ'nün AR-GE odaklı çalışmalarının yanı sıra çevreci ve sürdürülebilir kimliğiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Yılmaz, üniversitenin her alanda sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket etmeye çalıştığını ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki 17 başlığa kampüslerde hassasiyetle uyulmaya çalışıldığını belirterek, çalışmaların yapısal bir modele dönüştüğünü, algoritmalar ve puanlamalarla daha da profesyonel hale geldiğini kaydetti.

YTÜ'nün sürdürülebilir kalkınmada bir model olma yolunda ilerlediğine vurgu yapan Yılmaz, "Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Türkiye'nin kalkınmasına nasıl gönül verip destek olmuşsak, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde nasıl elimizi taşın altına koymuşsak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "ifadelerini kullandı.

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya da Greenstars Sürdürülebilirlik Deklarasyonu'yla ilgili bilgi verdi.

Özkaya, üniversitelerin görevinin bilim üretmenin yanı sıra toplumsal faydaya katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda daha çevreci bir üniversite olabilmek için elektrik ve su tüketimlerine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Özkaya, güneş enerji sistemlerini artırarak, enerjiyi depolayıp satmayı planladıklarını aktardı.

Atıkların da üniversiteler için önemli bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Özkaya, "Sıfır atık belgesi"ni almaya hak kazanan ilk kampüs olmayı başardıklarını söyledi.

Program kapsamında üniversiteyle ortak çalışmalar yürütecek kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine Greenstars Sürdürülebilirlik Deklarasyonu takdim edildi.

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