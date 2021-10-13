YTB Destekleriyle Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YTB Destekleriyle Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Habermetre - Haberler | Toplum
YTB Destekleriyle Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Yunus Emre'nin Vefatının 700'üncü yılı anısına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve...

Her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Yunus Emre'nin Vefatının 700'üncü yılı anısına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleriyle yapılacak. 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilecek olan ve uluslararası niteliğe sahip sempozyumda, soydaş coğrafyalardan akademisyenlerin, Türkologların ve edebiyatçıların yer alması bekleniyor. Sempozyumun ilk iki gününde açılış konuşmaları ve bildiri sunumları gerçekleştirilecek olup, 16 Ekim tarihinde ise katılımcılar, Ayder Yaylası'na yapılacak kültürel geziye katılacak. Sempozyuma YTB'nin yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve UNESCO gibi kurumlar tarafından da destek veriyor.

Sempozyumda; Türk Dilinin Anadolu'daki ve soydaş coğrafyalardaki yapısal özellikleri ve karşılaştırmaları, ünlü Türk şair, mutasavvıf ve yazarların eserleri, Türk dilinin söylem zenginliği ve Türkçe öğretimi konularında bildiriler sunulacak. Sempozyum sonunda bildiri kitabı çevrimiçi ortamda kamuoyuna takdim edilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YTB Destekleriyle Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:04:41. #1.17#