YTB'den yurt dışındaki Alevi STK'larına destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tunceli'de "Avrupa'da Alevilik" konulu istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Alevi vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyetler ele alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Tunceli Valiliği ve Munzur Üniversitesi işbirliğinde Tunceli'de "Avrupa'da Alevilik" konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, YTB Başkanı Abdullah Eren, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Alevi inanç önderleri, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların kültürlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti. Tarihi, geçmişi, kültür ve bütün zenginlikleri anlatabilmenin ve anlayabilmenin önemli olduğunu dile getiren Çam, "Balkanlara, Türkistan'a, Orta Asya'ya, Kerbela'ya, Irak topraklarına ve Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine bakıldığında Anadolu'nun bütün terkiplerini görüyorsunuz. Apayrı coğrafyalar ve bölgeler ama herkesi bir arada toparlıyor, karıştırıyor, bir ediyor. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

Çam, "Amerika'ya göç etmiş Sicilyalılar, İtalyanlar 150 yıl sonra orada kendi kültürlerini muhafaza ederken, biz acaba Avrupa'daki değerlerimizi ne şekilde bir asır koruyacağız. Avrupa'da yabancı düşmanlığının, din ile bağlantılı çatışmaların yaşandığı, en son ise geçtiğimiz aylarda Afganistan'da yaşanan hadiseler. Yemen'e baktığımızda bir şekilde inanç noktasındaki ayrışmaların bir şekilde siyasetin çatışma malzemesine dönüştürerek kullanıldığı dünyada bizim bir Anadolu kültürümüz ve İslam'a bakış açımız apaçık bir şekilde durmaktadır" ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise "Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız" düsturuyla Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Alevi vatandaşları her anlamda desteklediklerini kaydetti. 2019 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yurt dışına Alevi inanç önderlerinin gönderilmesi sürecinin takibinin yaklaşık 3 yıldır YTB tarafından yapıldığını aktaran Eren, "Bunun yanında Alevi derneklerine eğitimciler sağladık. Türkiye'de Alevi toplumu için önem arz eden inanç merkezlerinin yurt dışındaki Alevi gençler tarafından ziyaret edilmesine destek verdik. Yurt dışındaki Alevi STK'larımıza Türkçe eğitim desteğinden fiziki kapasitelerini geliştirmek amacıyla tefrişat desteği sunulmasına kadar çalışmalar yürüttük. Muharrem ve Hızır ayları gibi vesilelerle yurt dışında yaşayan Alevi canlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin desteklenmesi faaliyetlerinde bulunduk. Kültürel faaliyetlerin yanı sıra, yurtdışında Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik anlamda çalışan ya da çalışmak isteyen insanlarımızla Türkiye'de bu konuda araştırmalar yapan akademisyenlerimizi bir araya getirdik" dedi.

Nisan ayında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Alevi-Bektaşi Kültürü Tezli Yüksek Lisans Programı alanında iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Eren, "Biz birlikte güçlüyüz" anlayışı çerçevesinde pandemi öncesinde 2019 yılının eylül ayında Köln'deki aşure programında Alevi dernekleri ve vatandaşlarla buluştuğunu belirtti. Eren, yurt dışındaki Alevi vatandaşlarını YTB tarafından icra edilen eğitim hareketlilik ve burs programlarına başvuru yapmaları noktasında teşvik ettiklerini ifade etti. Yurt dışında yürüttükleri faaliyetlerin ve gerçekleştirdikleri ziyaretlerin yanında yurt içindeki Alevi kurumları ve inanç önderleriyle de bir araya gelip görüşmeler yaptıklarını dile getiren Eren, "Ülkemizdeki Alevi inanç önderlerimizden ve STK temsilcilerimizden gelen talep ve önerileri dikkate alıyoruz" dedi. - ANKARA