Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Haberler
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Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 30 kontrol görevlisi ile 2 bin 785 iş yerinde gıda denetiminin yapılacağı bildirildi.

YOZGAT (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 30 kontrol görevlisi ile 2 bin 785 iş yerinde gıda denetiminin yapılacağı bildirildi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "Denetim seferberliği" kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetleneceğini belirtti.

Denetim seferberliğindeki amacın kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"İl merkezimiz ve ilçelerimizde yaklaşık 30 kontrol görevlisi personelimizin katıldığı denetimlerimiz sırasında işletme sahiplerinin genel olarak hijyen kurallarına uyduklarını tespit etmiş olmamızla beraber görülen aksaklıklarla ilgili gereken işlemler yapılmıştır. İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 417 gıda üretim yerini ilimizde faaliyet gösteren 2 bin 785 gıda satış yeri ve toplu tüketim yerleri titizlikle denetlenecektir."

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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