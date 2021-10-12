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Yozgat'ta patates hasat edildi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta patates hasat edildi

Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilerek deneme ekimi yapılan patates çeşitlerinin hasadı yapıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilerek deneme ekimi yapılan patates çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu ve çiftçiler katıldı.

Aydın, gazetecilere, hasadın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Patateslerin yerli ve milli üretim olduğunu belirten Aydın, bu ürünlerin çiftçileri de mutlu ettiğini ifade etti.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Pırlak da enstitü olarak 2005 yılından beri yapılan ıslah çalışmalar neticesinde 10 yerli ve milli patates çeşidini ülkeye kazandırdıklarını, bunun 8 çeşidinin pazarlama ve satış hakkını yerli firmalara devrettiklerini belirtti.

Yerli patates çeşitlerinde sertifikasyon ve ileri kademede tohumluk çoğaltımları devam ettiğini belirten Pırlak, "Bu çeşitlerimiz Boğazlıyan'da ilk defa verimli topraklarla buluştu. Deneme ekimleri sonucunda oldukça memnuniyet verici verim elde ettik. Şu anda burada 7 çeşidimiz bulunmakta ve bu çeşitlerimizi Boğazlıyan'daki çiftçilerimize tanıtımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Pırlak, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nün sadece yemeklik patates üretimiyle değil hastalık ve zararlarına dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarını da sürdürerek Türk tarımına hizmet ettiğini aktardı.

Renkli, yerli ve milli çeşit çalışmaların da devam ettiğinin bilgisini veren Pırlak, içi sarı lacivert, sarı kırmızı veya tam mor dış kabuğu kırmızı, mor veya sarı renkte olan renkli patates geliştirme çalışmalarının da olduğunu kaydetti.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise kentin tarımla öne çıktığına dikkati çekti.

Çiftçinin yapılan çalışmaları benimsediğini belirten Özkaya, "İlimizin 15 bin dekar patates ekimi ve 50 bin ton da bir üretimimiz var inşallah bunu artıracağız." dedi.

Yozgat'ta patates hasat edildi

Yozgat'ta patates hasat edildi

Yozgat'ta patates hasat edildi

Yozgat'ta patates hasat edildi

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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