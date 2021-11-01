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Yozgat'ta kaybolan Alzheimer hastası bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yozgat'ta kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Yozgat'ta dün kaybolan Alzheimer hastası 68 yaşındaki Y.S, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarıyla 4 saat sonra yorgun halde bulundu.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta dün kaybolan Alzheimer hastası 68 yaşındaki Y.S, jandarma, polis ve Afad ekiplerinin arama çalışmalarıyla 4 saat sonra yorgun halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Y.S. dün akşamüzeri evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi durumu, kolluk kuvvetlerine ve AFAD'a bildirdi. Ekipler geniş bir alanda arama çalışması başlattı. 68 yaşındaki Alzheimer hastası Y.S. 4 saatin ardından dağlık bir alanda yorgun halde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Y.S. ailesine teslim edildi. - YOZGAT

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