Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı - Haberler
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Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

YOZGAT (İHA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Yozgat-Kayseri kara yolunda trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetime Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer katıldı.

Helikopter ile yapılan denetime katılan Yozgat Valisi Ziya Polat Yozgat'ta trafik akışını yerinde izlemek ve olası sıkıntıları yerinde görmek için denetim yaptıklarını söyledi. Vali Polat, "Jandarma Genel Komutanlığı daire başkanlığımız tarafından gönderilen helikopterle alan incelemesi yaptık. Yukardan mevcut şartları, sıkışan yerleri tespit edip buna göre tedbir alıp trafiğin daha iyi akışını sağlamak için yukarıdan alan çalışması yaptık" dedi.

Yapılan denetimler sonucu gereken tedbirleri alacaklarını da belirten Vali Polat, "Yozgat'ımız doğuyu-batıya, kuzeyi-güneye bağlayan kavşak noktada. Bu konuda devletimizin yollarla ilgili bir sıkıntısı yok, yapılan duble yollarla sıkıntıların çoğu aşılmış durumda ancak yine de arkadaşlarla havadan inceleme yapıp mevcut yollarımıza bakıp aksayan yerler varsa onlarla ilgi tedbirler alıp çalışma yapacağız. Tüm yolcularımız lütfen trafik kurallarına uyalım, yollarımız ne kadar güzel olursa olsun, arabalarımız ne kadar iyi olursa olsun önemli olan trafik kurallarına uymak. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Yozgat'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

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