Yozgat'ta durdurulan araçta 279 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Yozgat'ta durdurulan araçta 279 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yozgat'ta durdurulan araçta 279 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 279 parça obje ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 279 parça obje ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Tarihi eser sevkiyatı yaptığı belirlenen bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada araç içerisinde 279 parça tarihi obje ele geçirdi.

Araçta bulunan İ.T. ve N.K. isimli şahıslar ise Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. - YOZGAT

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