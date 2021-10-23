Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir kamyon içerisinde gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir kamyon içerisinde gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken Avrupa ülkelerine götürülmek istenen eroin maddesine de ekipler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title