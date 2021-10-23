Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Vali Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada kentte düzenlenen operasyonda Avrupa ülkelerine sevk edilmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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