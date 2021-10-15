Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor

Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

YOZGAT (Habermetre) - Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik semineri veriyor. Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

Yozgat'ta öğrenci servislerine denetimler devam ediyor. Taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenci servis araçlarının denetimleri Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılıyor. Yozgat Jandarma Trafik ekipleri tarafından Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu ve Ortaokulunda okul servis araçları ve sürücülerin kontrolü yapıldı.

Okul servis şoförlerine ve öğrencilerimize trafik güvenliği ve kuralları ile Covid-19 hakkında (Maske, Mesafe ve Hijyen konularında) bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konulara değinen Jandarma Trafik Timleri, öğrencilerin sorularını da titizlikle cevapladılar. Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nin bu yöndeki eğitim ve faaliyetlerinin yıl boyunca süreceği belirtildi. Yaşar Özer

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Schumacher Serdar Aziz Şenol Güneş Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:59:04. #1.17#