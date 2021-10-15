Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor

YOZGAT (Habermetre) - Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik semineri veriyor. Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı.

Yozgat'ta öğrenci servislerine denetimler devam ediyor. Taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenci servis araçlarının denetimleri Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılıyor. Yozgat Jandarma Trafik ekipleri tarafından Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu ve Ortaokulunda okul servis araçları ve sürücülerin kontrolü yapıldı.

Okul servis şoförlerine ve öğrencilerimize trafik güvenliği ve kuralları ile Covid-19 hakkında (Maske, Mesafe ve Hijyen konularında) bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konulara değinen Jandarma Trafik Timleri, öğrencilerin sorularını da titizlikle cevapladılar. Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nin bu yöndeki eğitim ve faaliyetlerinin yıl boyunca süreceği belirtildi. Yaşar Özer

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