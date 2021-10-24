Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık'ı gezdi - Haberler
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Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık'ı gezdi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık'ı gezdi

Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık ilçesini gezdi.

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık ilçesini gezdi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıması ve halk ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla Aydıncık ilçesine gezi düzenlendi.

Azerbaycan, Kazakistan, Gambiya, Nijerya, Somali, Fas ve Mısır gibi ülkelerden gelen yaklaşık 100 öğrenci, Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonu'nu, Aydıncık Kültür Evi ve Haceş Müze Evi'ni gezdi.

Geziye katılan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, uluslararası görünürlük açısından ülkelerden öğrencilerin gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Amaçlarının yurt dışından gelen öğrencilere çevreyi tanıtmak olduğunu aktaran Karadağ, Bozok Üniversitesinde 800 civarında uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü hedeflerinin öğrencisi sayısını 2 bin 500'lere çıkarmak olduğunu anlattı.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da uluslararası öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık'ı gezdi

Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Aydıncık'ı gezdi

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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