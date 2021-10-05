Youtube çöktü mü? Twitch çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube ve canlı yayın sitesi Twitch'te yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? Twitch çöktü mü? sorularına yanıt aranıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da bölgesel kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Sorun internet alt yapısından kaynaklı olabilir. Youtube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Türkiye'den internet sitesine erişimde sorun yaşanmasa da VPN üzerinden farklı ülkelerin internetini kullanan kişiler problemle karşılaştı.

TWITCH ÇÖKTÜ MÜ?

Twitch'te bazı kanallarda sorun yaşanmakta ancak bir çökme durumu söz konusu değil. Bu kesiklikler internet altyapısından kaynaklanabilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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