Youtube çöktü mü? 13 Ekim Son dakika Youtube açılmıyor mu, çöktü mü, neden çöktü? Youtube erişim sorunu mu var?

Son dakika Youtube çöktü mü merak ediliyor. Downdetector verilerine göre Türkiye'de 13 Ekim günü Youtube'da dönem dönem erişim problemi yaşandı. Peki, Youtube çöktü mü, neden çöktü? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'den Youtube'a erişimde sorun yaşandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre Downdetector, platformun internet sitesine erişim, ana sayfadaki videolar ve sunucu bağlantısı ile ilgili sorunlar olduğunu kaydetti.

13 EKİM YOUTUBE NEDEN ÇÖKTÜ?

Youtube neden çöktü henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Downdetector, kullanıcıların YouTube'a erişmede sorun yaşandığını bildirdiklerini aktardı.

Son Dakika: Youtube şuanda bazı kullanıcılarda açılıyor...