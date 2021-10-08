YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın doğal simgelerinden olan geçen haftalarda yosunla kaplanan Seyhan Nehri'nde temizlik çalışmasında sona gelindi.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın doğal simgelerinden olan geçen haftalarda yosunla kaplanan Seyhan Nehri'nde temizlik çalışmasında sona gelindi. Yosunlarla yeşile dönen nehir eski güzelliğine kavuşurken, Adanalılar kano gezintisine çıktı, bazıları ise balık tuttu.

Seyhan ile Yüreğir ilçelerinin arasından geçen Seyhan Nehri'nin yüzeyi geçen haftalarda yosunlarla kaplandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deniz araçlarıyla yaptığı temizlik çalışmalarına rağmen hızla büyüyen yosunların boyu, 2 metreye kadar uzadı. Su sirkülasyonunun azaldığı nehirde oksijen seviyesi de düşünce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı temizlik çalışmalarını hızlandırarak dip temizliğine başladı. 60 görevli, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin baraj suyunu kesmesiyle nehir yatağına inerek yaklaşık 3 kilometrelik alana yayılan yosunları temizlemeye başladı.

KANOYLA GEZİNTİYE ÇIKTILAR

Yaklaşık bir haftadan fazla süren temizlik çalışmasıya nehir büyük ölçüde yosunlardan temizlendi. Ardından nehre su verildi. Belediye ekipleri deniz araçlarıyla kalıntı temizliğini sürdürürken kötü görüntünün ortadan kalkmasının ardından vatandaşlar tekrar nehrin çevresinde vakit geçirmeye başladı. Bazı kişiler kanoyla nehirde gezintiye çıkarken, bazıları da balık tuttu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda konaklayan ördekler, yeniden nehirde su üzerine çıktı. Ailesiyle birlikte nehir kenarına Piknik yapmaya geldiklerini söyleyen İsa Karakaya, 'Yosunlar varken güzel bir görüntü yoktu. İnsanlar buraya stres atmaya, temiz hava almaya geliyor. Nehrin o şekilde olması bizi üzüyordu. Temiz görmek mutlu etti. Çocuklarımızı alıp geldik. Gölün tadını çıkarıp piknik yapacağız' dedi.

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU

YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mustafa Şentop Güzel Sözler Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YOSUNLARDAN TEMİZLENEN SEYHAN NEHRİ, ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:13:11. #1.12#