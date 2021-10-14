Yönetmen Oliver Laxe, 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı oldu - Haberler
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Yönetmen Oliver Laxe, 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Yönetmen Oliver Laxe, 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin uluslararası jürisine "You All Are Captains", "Mimosas" ve "Fire will Come" adlı yapımlarıyla tanınan yönetmen Oliver Laxe başkanlık edecek.

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin uluslararası jürisine "You All Are Captains", "Mimosas" ve "Fire will Come" adlı yapımlarıyla tanınan yönetmen Oliver Laxe başkanlık edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 22-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin uluslararası jürisine başkanlık edecek ödüllü İspanyol yönetmen Oliver Laxe, kendine has sinematografisini ve sinemayla bağını "kutsal bir ilişki" olarak tanımlıyor.

Üç uzun metraj filminin prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan ve üç filmiyle de Cannes'dan ödül kazanan yönetmenin "Mimosas" adlı yapımı da Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin açılış filmi olacak.

Hikayesi Fas'ın Atlas Dağları'nda geçen ve öleceğini hisseden bir şeyhin kendi topraklarında, sevdiklerinin yanında gömülmek arzusuyla bir kervanla sarp dağlarda çıktığı yolculuğu anlatan film, festivalin açılış töreninin ardından yönetmenin katılımıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yönetmen Oliver Laxe, festival kapsamında 25 Kasım'da saat 20.00'de sinema meraklılarıyla deneyimlerini paylaşacak.

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Son Taslak Endüstri Bölümü kapsamında gerçekleştirilecek "Ustalık Sınıfı" etkinliği, Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yönetmen Oliver Laxe, 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı oldu - Haberler
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