Yönetmen Murat Pay, '7. Alemlere Rahmet Ulusal Kısa Film Festivali'nin jüri başkanı oldu

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin ulusal jürisine "Maşuk'un Nefesi", "Miraciyye Saklı Miras" ve "Dilsiz" gibi filmleriyle tanınan yönetmen Murat Pay başkanlık edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 22-27 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin ulusal jürisine başkanlık edecek olan yönetmen Murat Pay, kurmaca belgesel tarzında çekilen ve Mevlid geleneğinin meşkini usta-çırak ilişkisi bağlamında hikaye eden "Maşuk'un Nefesi" filminin dünya prömiyerini FIDMarseille'de yaptı. Pay, dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali'nde yaptığı "Dilsiz" filmiyle de birçok festivalden ödüller aldı.

Filmleriyle medeniyet, tarih ve kültür ile yüzleşmeyi önemseyen Pay, filmlerinde tasavvufa ve gelenekli sanatlara sıklıkla yer veriyor.

Kısa metrajlı filmler üretilmesinin desteklenmesi amacıyla Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı tarafından organizasyonu gerçekleştirilen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin Kısa Film Yarışması'na başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.