Yönetmen Kayiş: Detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı' filminin ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Kayiş, "Bana göre değerli olan, detayların kaybolduğu dünyada sürüklenen insanlar dikkatimi çekiyordu. Belki onlardan bir tanesi de kendimim diye düşünüyorum. Fikret karakteri, soyu tükenmekte olan, başka bir zamanı temsil eden, değerleri ve hisleri bakımından bu dünyayla senkronize olamayan bir insan" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 filmden birisi olan Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı' filmi, dün gece 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği filmde Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer gibi sanatçılar rol aldı. Kayiş, filmde 22 yıldır Ankara Hayvanat Bahçesi'nin müdürlüğünü yapan ve yalnız bir hayat süren Fikret'in hayvanat bahçesinden taşınması gereken leoparın hüzünlü kaderinden hareketle, onunla yazgı birliği içinde olan insanların duygu dünyasını anlattı.

Filmi izlerken aslında tedirgin olduğunu söyleyen Tansu Biçer, "Savcı karakteri ilginç karakterdi benim açımdan. Daha önce de savcı oynadım ve ona hiç benzemiyor. Hikayeler anlatan, botanikle ilgilenen, kendi dünyası olan bir karakter. Kesinlikle geldiği yeri unutmamış birisi. Benim için de çok eğlenceliydi. Sinemada uzun monologlar oynamak çok zor şeyler. Onları deneyimliyor olmak güzeldi. İzlerken tedirgindim aslında" dedi.