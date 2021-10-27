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Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne otoban gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NA 4442 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra yön tabelasına çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsünün şantiye işçisi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

Yön tabelasına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı

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