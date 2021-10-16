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Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına bir yelkenli tırhandili karaya sürükledi, bir şişme bot ile sandalı batırdı, iskelede bağlı teknelerde hasar oluştu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına bir yelkenli tırhandili karaya sürükledi, bir şişme bot ile sandalı batırdı, iskelede bağlı teknelerde hasar oluştu.

Dün Bodrum'da güneybatı yönünden esen fırtına, akşam saatlerinden sonra yön değiştirerek güney ve güneybatı yönlerinden esmeye başladı. Fırtına ile oluşan dev dalgalar, ilçenin güney sahillerine vurdu.

Kumbahçe'de açıklarında alargadaki 10 metre boyundaki yelkenli tırhandil, tonozunun sürüklenmesi sonucu karaya vurarak yan yattı. O esnada içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen teknede önemli bir hasarın olmadığı bildirildi. Tırhandili kurtarma çalışmalarına başlandı.

Fırtına Halikarnas İskelesi'nde iskele boyuna yaklaşan dalgalar oluşturdu. Dalgalarla birlikte tekneler birbirine çarparken denizciler, teknelerinin hasar almaması için büyük uğraş verdi. İskelede bağlı haldeki bir sandal ve şişme bot battı. Sandal ve botu kurtarma çalışması başlatıldı. Tur tekneleri sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle misafirlerini alıp denize açıldı.

Dalgalarla birlikte sahile yığılan yosunları bölgedeki işletmelerin çalışanları temizledi.

Emre Kıral isimli denizci fırtınada kendilerini zor kurtardıklarını dile getirerek "Bunu beklemiyorduk. Beklenmedik bir lodos bu. Kimse gidemedi, herkes burada kaldı. Pasarella kırıldı, tonozlar koptu, bot battı. Allah'tan teknelerimiz batmadı. Buna da şükür iyi kurtardık" dedi. - MUĞLA

Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu

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