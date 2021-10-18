Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada - Haberler
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Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı.

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Polis her yerde kaçak hafriyatçıyı arıyor

İSTANBUL - Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir sokağa gelen hafriyat kamyonu dorsesini açarak bütün hafriyatı sokağın ortasına döküp kaçtı. Bir vatandaş o anları anbean kaydederken, hafriyat kamyonu şoförünü ne yaptıysa durduramadı, Polis ekipleri kaçak hafriyatçıları yakalamak için çalıma başlattı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi sakinlerinden olan Sincar Çatal evinin balkonundan dışarıya bakarken, sokağa giren kamyonun sürücüsünün hafriyat yükünü bir binanın yanındaki boş arsaya döktüğünü fark etti. Çatal, seslenerek hafriyat kamyonu sürücüsünü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Tepkilere aldırmayan sürücü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya, geriye kalanını yola boşaltarak kaçtı. Damperi açık bir şekildeki kamyonuyla kaçan şoförün o anları Sincar Çatal tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis her yerde kaçak hafriyatı döktükten sonra sokaktan uzaklaşan hafriyat kamyonunu aramaya başladı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi detaylı çalışma başlatıldı.

Yaşananlarla alakalı konuşan mahalle sakini Ceyhun Zengin, "Biz burada oturuyorduk üst mahalleye çıktık bir şeyler almak için geri geldiğimizde binalardan birilerinin bağırdığını duyduk bir baktık ki bir kamyon hızla uzaklaşıyor. Bugün de belediye ekipleri sabah saatlerinde geldi sokağı temizledi." Şeklinde konuştu.

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada

Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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