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Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki şahıs, hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki şahıs, hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza 23.00 sıralarında Kartepe Eşme D100 Karayolu, Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D100 Karayolu Eşme ışıklar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Elmas Günay adlı şahıs, Sakarya istikametine gitmekte olan C.K. idaresindeki 34 UG 8547 plakalı otomobilin çarpması neticesinde yola savruldu. Yayaya çarptığını fark eden sürücü aracını durdurarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı şahsın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü C.K. ifadesinin alınması için gözaltına alınırken, Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, canından oldu
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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