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YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Makbule Sarıca (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Makbule Sarıca (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Musli G. (50) yönetimindeki 16 K 6708 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Sarıca'ya çarptı. Kazada Sarıca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sarıca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası Müsli G. polis tarafından gözaltına alındı.

YOLA DEVAM ETTİLER

Bu arada, Makbule Sarıca'nın kaza sonrası yerde yattığı anlar, yoldan geçen kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sarıca'nın orta şeritte hareketsiz yattığı, araçların ise yoluna devam ettiği görüldü.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN KAZADA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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