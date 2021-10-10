Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı - Haberler
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı Van'ın Muradiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

VAN (İHA) - Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerindeki Keçikıran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 ABT 755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. isimli şahsa çarptı. M.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri tarafında ifadesi alınmak gözaltına alındı. M.B.'nin cenazesi Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı - Haberler
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