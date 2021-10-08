Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde durmayarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep İclal D.'ye (14), sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Okul çıkışı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep İclal D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

 Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Burak Sergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:10:50. #1.17#