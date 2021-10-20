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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Gökçebey Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Uzunoğlu'na (56) otomobil çarptı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken Uzunoğlu'nun cenazesi Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

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