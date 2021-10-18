Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

ŞANLIURFA (İHA) - - Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadınlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Leyla ve Feride Y. Diş hastanesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Garip K.'nin sürdüğü 27 NP 136 plakalı otomobil çarptı. Kazada Leyla ve Feride Y., yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri
Kahreden tesadüf...Olay yerine gelen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahreden tesadüf...Olay yerine gelen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

 Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title