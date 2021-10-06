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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi.

BURSA (İHA) - Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

BURSA - Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek isterken yoldan geçen otomobili fark etmedi. Otomobilin çarptığı şahıs havalanıp yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi arkadaşıyla birlikte sol tarafına bakmadan karşıdan karşıya geçmek istedi. O sırada sol şeritten gelen otomobili görmeyen şahıs, aracın çarpmasıyla birlikte önce havalandı, sonra yere çakıldı. İlk müdahaleyi yanındaki arkadaşı ve araç sürücü yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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