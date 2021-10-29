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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. idaresindeki 45 U 4578 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen D.K.'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan D.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle hayatını kaybeden D.K.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp morguna kaldırılırken araç sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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