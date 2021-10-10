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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu -Hafif ticari aracın çarptığı kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı.

SAKARYA (İHA) - Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

-Hafif ticari aracın çarptığı kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tarhana Turgut isimli kadına yolun karşısına geçmek istediği esnada Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Y.Ş. idaresindeki 54 PG 939 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kadının cansız bedeni hastane morguna gönderildi. Kaza sonrasında araç sürücüsü gözaltına alınırken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Tarhana Turgut'un oğlunun da 2020 yılında motosiklet kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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