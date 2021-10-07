YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Sıcaktar (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İZMİT'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Sıcaktar (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü A.B., gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karabaş Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Sinem Sıcaktar'a çarptı. Sıcaktar, yola savrularak, başını asfalta vurdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sıcaktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinem Sıcaktar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:52:24. #1.17#