YOLU KAPATIP ASKER EĞLENCESİ DÜZENLEYEN 8 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolu kapatıp asker eğlencesi yapan 8 otomobil sürücüsüne toplam 4 bin lira cezai işlem uygulandı.

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için araçlarıyla yolu kapattı. Meşaleler yakıp, çiftetelli oynayan grubun kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Gruba çevredekiler tepki gösterirken bazı caddelerde ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolu ulaşıma açarken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 8 aracın sürücüsüne 500'er TL cezai işlem uygulandı.