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Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yoldan geçen sağlık görevlisinin kalp masajıyla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü 11 saat sonra yaşamını yitirdi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yoldan geçen sağlık görevlisinin kalp masajıyla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü 11 saat sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Alanyurt-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ferhat K. (25) yönetimindeki 16 S 6306 plakalı servis minibüsü, Muhuddin Murad (63) yönetimindeki 16 LHK 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen bir sağlık çalışanı, yaralıyı kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralı adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan yaralı kazadan 11 saat sonra hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı

Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı

Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı

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