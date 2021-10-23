Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs tarlaya inerek ağaçlara çarpıp durabildi.

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs tarlaya inerek ağaçlara çarpıp durabildi.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. isimli bayan sürücünün kullandığı 03 ABS 903 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya indi. Kontrolden çıkıp tarlada 500 metre ilerleyen minibüs daha sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta ciddi hasarlar meydana gelirken sürücü D.T. ise hafif şekilde yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

Yoldan çıkıp tarlaya indi, ağaçlara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

 Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

 Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title