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Yoldan çıkan kamyonet devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkan kamyonet devrildi

Ankara'da karşı istikamette seyir eden otomobilin ile kamyonetin birbirini sıkıştırması sonucu kamyonet sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti.

ANKARA (İHA) - Ankara'da karşı istikamette seyir eden otomobilin ile kamyonetin birbirini sıkıştırması sonucu kamyonet sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; karşı istikamette seyreden bir otomobil sürücüsü yanından geçen 06 EE 8270 plakalı kamyoneti dar yolda sıkıştırmaya başlayınca sürücüsünün kontrolünü kaybetti kamyonet yoldan çıkarak kenardaki otluk alana devrildi. Şans eseri kazada yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. - ANKARA

Yoldan çıkan kamyonet devrildi

Yoldan çıkan kamyonet devrildi

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