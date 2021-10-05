Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı - Haberler
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Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinden kent merkezine seyreden Timuçin A. (36) idaresindeki 01 JL 735 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

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