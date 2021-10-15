Yolda karşılaştığı ayıya böyle seslendi

DEVREKANİ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, karşısına çıkan ayıyı aracından inerek sevmeye çalıştı. Vatandaşın kendisinden kaçan ayıya, "Kaçma, gel seveyim seni" diyerek seslendiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu- Devrekani karayolu Şenlik köyü mevki'inde otomobili ile seyir halinde olan Murat Atıcı isimli vatandaş, aniden önüne atlayan ayı ile karşı karşıya kaldı. Aracını durduran Murat Atıcı, araçtan inerek boz ayının yanına doğru yürümeye başladı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, "Gel oğlum, gel" diyerek ayıya seslendi. Kendisine yaklaşan vatandaşı gören ayı, ormana doğru yürümeye başladı.

"Gel seveyim seni"

Bir süre sonra duran boz ayı, cep telefonu ile kendisini çeken Murat Atıcı'yı izlemeye başladı. Boz ayı ile bir süre sohbet eden Murat Atıcı, "Gel oğlum, gel. Gel seveyim seni, gel. Kaçma, nereye gidiyorsun? Buraya gel. Gel oğlum, gel. Sen burada ne yapıyorsun. Nereye gidiyorsun, buraya gelsene" ifadelerine yer verdi.

Ayı, Murat Atıcı'nın kendisine yaklaşması üzerine uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KASTAMONU