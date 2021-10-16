Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılar'da yakalandı. Şüphelinin daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Beylikdüzü'nde salı günü sabaha karşı 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen kişi, şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolundaki babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyledi. TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. Beklerken şoför Atabey de, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Takside bekleyen

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

"ARABADA UYUŞTURUCU DA VARDI"

ÇALIŞTIRDIĞI ÇALINTI TAKSİYE 'VUR BENİ' YAZMIŞ

"TAKSİYE ALDIĞI MÜŞTERİLERİ DOLANDIRIP, UYUŞTURUCU SATMIŞ"