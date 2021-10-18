Yolcunun üzerinde Roma dönemine ait 102 adet gümüş sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 102 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde; Y.K. isimli bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği çok sayıda tarihi eser niteliğindeki paraları (Sikke) satmak amacıyla Konya'dan Eskişehir'e geleceği bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahıs takibe alındı. Şahsın, yolculuk yaptığı belirlenen otobüs, KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar karayolu üzerinde durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri