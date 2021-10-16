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Yolcu otobüsü kepçeye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu otobüsü kepçeye çarptı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü kepçeye çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü kepçeye çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü kepçeye çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Yolcu otobüsü kepçeye çarptı

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Haber: Yolcu otobüsü kepçeye çarptı - Haberler
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