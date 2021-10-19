Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Güncel

- Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu Türkiye'de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler tarlalarda hasada başlarken, dar gelirli aileler yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

ŞANLIURFA (İHA) - - Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

ŞANLIURFA - Türkiye'de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler tarlalarda hasada başlarken, dar gelirli aileler yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası'nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadı sürüyor. Hasatla birlikte bölgede 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk, her kesimden insanın geçim kaynağı oluyor. Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Arif Mustafa da, pamuk hasadı süresince kamyonlarla fabrikalara taşınan pamukların yol saçılmasıyla kendilerinin topladığını söyledi. Mustafa, yol kenarında topladığı kirli pamuğu, kilosunu 4-5 liradan satarak aile geçimine katkı sağladıklarını söyledi.

Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması

 Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title