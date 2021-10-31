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Yola saçılan mısırlar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gece yarısı yola dökülen ve araç sürücülerine zorluk yaşatan mısırlar bekçiler tarafından temizlendi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gece yarısı yola dökülen ve araç sürücülerine zorluk yaşatan mısırlar bekçiler tarafından temizlendi. Bekçilerin duyarlı hareketi ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Ferizli ilçesinde gece saatlerinde yola mısır döküldü. Dökülen mısırlar araçların yolda kaymasına sebep oldu. Bu esnada bölgede devriye gezen bekçiler durumu fark ederek olaya müdahale etti. Yola dökülen mısırlar, bekçiler tarafından temizlendi. O anlar ise, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bekçilerden bir tanesi elindeki süpürgeyle yola saçılan mısırları kenara çekerken, diğer bekçinin ise o sırada yoldan geçen araçları uyardığı anlar yer aldı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan bekçilerin örnek hareketi ise takdir edildi. Görüntüler sosyal medyada, "Bütün kurumların uyuduğu saatlerde Türk Polis Teşkilatı vatandaşın yardımına koşmaya devam edecektir. Kıymetimizi bilenlere selam olsun" ifadeleri ile paylaşıldı.

Yola saçılan mısırlar sürücülere zor anlar yaşattı

Yola saçılan mısırlar sürücülere zor anlar yaşattı

Yola saçılan mısırlar sürücülere zor anlar yaşattı

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