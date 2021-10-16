Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki bir caddede yaşandı. Bir araçtan yüzlerce kağıt paranın saçıldığını gören yaya ve bazı sürücüler, akan trafiğe karşın yola fırlayarak paraları toplamaya başladı. Paraların sahte olup olmadığını da kontrol eden vatandaşlar, toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra yollarına devam etti.

"Kapış kapış gitti"

O anlar araç kamerasına yansırken, paraların araçtan nasıl saçıldığı ise merak konusu oldu. Görüntülerin kaydedildiği aracın sürücüsü, o anları, "Adamın paralarını aldılar. Yukarıdan biri para serpiştirdi, kapış kapış gitti" sözleriyle anlattı. - ANTALYA

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