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Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde yol kenarında bulunan, üzerinde Atina Üniversitesi'ne ait takip cihazı ile halkası bulunan kara akbabanın yorgun düştüğü belirlendi.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde yol kenarında bulunan, üzerinde Atina Üniversitesi'ne ait takip cihazı ile halkası bulunan kara akbabanın yorgun düştüğü belirlendi. Akbaba korumaya alındı.

Çilimli ilçesinde dün yol kenarında akbaba olduğunu görenler, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemede kara akbabanın üzerinde Atina Üniversitesi tarafından takılan takip cihazı ile ayağında kelepçe olduğu tespit edildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasına götürülen kara akbabanın burada yapılan veteriner kontrolünde yarası olmadığı, yol yorgunu olduğu tespit edildi. Koruma altına alınan kara akbaba uçabilecek duruma geldiğinde tekrar doğaya salınacak.


Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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