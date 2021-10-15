Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler çalışmalarına kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere kaldırım ve bordür çalışmalarını Yediler Mahallesi, 4 Eylül Mahallesi ve Yeni Mahalle'de sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile yollar ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriliyor. - BİLECİK

Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kubilay Aka İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:02:48. #1.17#