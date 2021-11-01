Yol ortasında kalan kabir gerçek mi tartışması

EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar yol ortasında kalan mezarın gerçek bir kabir olup olmadığının araştırılmasını istiyor.

Nisancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak'ta yol ortasında bulunan mezar taşında "Çukalcı Hacı Ahmet Bey" yazan kabir, gizemini koruyor.

Mahalleli, Çokalca Cami kalıntılarına yakın alandaki "mezarın" sonradan yapıldığını belirterek, yol ortasında kalan kabrin gerçek bir kabir olup olmadığnın tespit edilmesini istiyor.

"Mezar sonradan yapıldı"

Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, AA muhabirine yol ortasında yer alan mezarın sonradan yapıldığını söyledi.

Zaman içinde kullanılamaz hale gelen caminin avlusunda Edirne Belediyesi'nin yaklaşık 20 yıl önce toprak temizliği yaptığını anlatan Deniz, bu sırada bir mezar taşının sürüklendiğini ifade etti.

Şu an bir kabir olan yerde aslında bir mezarın olmadığını ileri süren Deniz, şunları kaydetti:

"Esasında burada mezar yok. 'Baba' diye tabir edebileceğimiz biri yok, tarihi bir değeri de yok. Burası oda şeklinde bir mescit. Rahmetli Belediye Başkanı Cengiz Varnatopu zamanında buradaki toprak yığını temizlendi. Cami avlusunda yatan zatın mezar taşı buraya kadar sürüklenmiş daha sonra mahalleliler buraya bir mezar yaptırdı. Ondan sonra araştırdığımızda bu taşın sahibinin bu mescidi yaptıran kişi olduğu ortaya çıktı. Yolun ortasında kalma sebebi de caminin duvarı buraya kadar geliyordu bizim çocukluğumuzda. Mescit ve minarenin yarısı duruyordu. Zaman içinde yağmurdan kardan çatısı çöktü. Çatısı çökünce çevre ahali buradaki taşları söktü, ev ve bahçe temellerinde kullandı."

Önce mezarı kaldırmak için bir girişimleri olduğunu daha sonra bu girişimi durdurduklarını anlatan Deniz, "Buradan 3 yol geçiyor. Arabalar hızlıca geçiyor. Ben bunu belediyeden de araştırdım. Bu mezarın tarihi bir değeri yok. O yüzden kaldırtmak istedik. Ancak bu meydanda çocuklar oynuyor. Bu mezar yeri arabaların hızlı geçmesini de engelliyor, herhangi bir kazaya mahal vermesin diye dursun istedim." dedi.

"Rüyasında gören kişi yaptırmış"

Mahalle sakinlerinden Naci Özkan da mezarın yaklaşık 20 yıl öncesine kadar bulunduğu alanda olmadığını belirtti.

Bir kişinin rüyasında görüp yaptırdığını öne süren Özkan, "Bu mezar daha önceden burada yoktu. Mahalle sakinlerinden birisi rüyasında görmüş ve yaptırmıştı. Zaten burasının da cami avlusu olduğu biliniyor, daha sonradan bu mezar buraya kondu. Daha sonraki yapılanmayla yol ortasında kaldı bu bölge. Yol ortasında mezar olması dikkat çekiyor, ilginç bir durum gibi gözüküyor." dedi.

Recep Istı ise mezarın gerçek yerinin cami avlusu olduğunu belirtti.

Tarihi kaynaklar ne diyor?

Dr. Rifat Osman'ın Edirne Evkafı İslamiye Tarihi kitabında yer alan bilgiye göre Çokalca Camisi minaresi deprem ve 1. Balkan Harbi'nde mermi isabet etmesi sonucu yıkıldı.

Osman'a göre camiyi yaptıran ve 1575 yılında vefat eden Kara Yazıcı Hacı Ahmet Efendi'nin kabri de cami haziresinde yer alıyordu.