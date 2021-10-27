Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan esrar çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan esrar çıktı

Antalya'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde esrar maddeleri ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - Antalya'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde esrar maddeleri ele geçirildi. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Isparta - Antalya Karayolu Müşterek Topallı yol kontrol noktasında 26 Ekim Salı günü saat 04.05 sıralarında gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Y. (31) isimli şahsın üzerinde poşete sarılı vaziyette 7.66 gram esrar maddesi, bir adet sigara şeklinde içim için hazırlanmış içinde esrar maddesi ve tütün olan sigara rulosu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı

Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı

 Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor

Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor

 Navigasyona uydu, otomobiliyle merdivenlerde asılı kaldı

Navigasyona uydu, otomobiliyle merdivenlerde asılı kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title