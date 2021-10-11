Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü

Mardin'de yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi mevkisinde yol kenarında kurulu tezgahta sebze ve meyve alan N.B'ye (72) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gökhan Çıra Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Ferdi Kadıoğlu
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:46:22. #1.12#